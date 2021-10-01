За хабар судитимуть заввідділом Київського обласного кардіологічного диспансеру

Лікар підозрюється у вимаганні хабара в сумі 20 тис. грн

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт відносно лікаря-кардіолога стаціонару «Київського обласного кардіологічного диспансеру», викритого на одержанні неправомірної вигоди та у підбурюванні до надання неправомірної вигоди іншій службовій особі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, громадянин звернувся до лікаря-кардіолога вищої категорії, завідувача організаційно-методичним відділом вказаної установи з приводу підтвердження діагнозу, який встановлює обмеження придатності до проходження військової служби, а також щодо видачі виписки із медичної карти стаціонарного хворого.

У ході розмови заввідділом висловив громадянину вимогу про передачу йому неправомірної вигоди в сумі 20 тис. грн, з яких 10 тис. грн призначалися йому особисто (за підтвердження діагнозу), а інші кошти – начебто для передачі працівникам військового комісаріату за проставлення підпису посадової особи та печатки на виписці з медичної карти, що надає право на звільнення від військової служби за станом здоров’я.

Неправомірну вигоду лікар отримував двома траншами. Під час одержання другої частини чоловіка затримали.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного управління Нацполіції в Києві за оперативного супроводження Служби безпеки України.

Як повідомлялося, завершено досудове розслідування стосовно заступника керівника підрозділу одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав неправомірну вигоду за здійснення впливу на керівника іншого підрозділу Національної поліції.

Крім того, державному інспектору митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби та менеджеру з логістики одного з товариств з обмеженою відповідальності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.