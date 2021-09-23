Затриманий за хабар чиновник пояснив, хто насправді контролює Комісію з азартних ігор

Член комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євген Гетьман, який отримав $90 тис. хабара, похвалився впливом на «азартну» Комісію

Член комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Євген Гетьман, підозрюваний в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, начебто допоміг отримати нагородну зброю голові «азартної» Комісії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

В ухвалі Вищого антикорупційного суду від 14 вересня сказано, що Гетьман повідомив співрозмовнику, який згодом передав йому $90 тис. хабара, що він повністю контролює голову Комісії Івана Рудого, і саме з цією метою сприяв у видачі йому нагородної зброї від Служби безпеки України.

Крім цього, за даними досудового розслідування, підозрюваний член комісії заявляв, що контролює апарат свого відомства та налагодив взаємодію та досяг домовленостей із іншими членами про ухвалення рішень буцімто на комерційній основі. Озвучувалася сума $1 тис. кожному члену комісії за підтримку необхідних питань.

За даними Національного антикорупційного бюро, у серпні Євген Гетьман отримав $90 тис. хабара за сприяння в наданні дозволів і ліцензій у сфері грального бізнесу. Крім цього, у Гетьмана виявили службову «ксиву», де вказано, що він є помічником начальника Головного управління з оперативних питань СБУ і має звання лейтенанта, а також користується автомобілем Skoda Octavia, який належить СБУ.

Як відомо, у 2019 році Верховний суд дозволив міністерство оборони таємно нагороджувати будь-якого громадянина вогнепальною зброєю.