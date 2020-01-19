У Запоріжжі скасували виставу за участю російських акторів



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Повернути гроші за квитки глядачі зможуть 20 січня

У Запоріжжі скасували виставу «Ідея Фікс» за участю російських акторів Сергія Колесникова та Лариси Удовиченко, оскільки їх в аеропорту не пропустили прикордонники.

Про це повідомляється на сторінці Musin.zp.ua у Facebook.

«Вистава «Ідея Фікс» скасовується через те, що Прикордонна служба України не пропустила артистів у Запоріжжя», – йдеться у дописі.

Глядачам також повідомляють, що повернути гроші за квитки вони зможуть 20 січня у касі БК «Дніпроспецсталь».

Раніше Держприкордонслужба повідомила, що в аеропорту «Запоріжжя» прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави. Під час оформлення стосовно одного з іноземців спрацювала база даних – громадянин Росії незаконно відвідував окуповану територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі. Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні.

Відмову на в’їзд дістав актор Сергій Колесников. А актриса Лариса Удовиченко та двоє осіб, які їх супроводжували, не змогли пояснити мету свого перебування.