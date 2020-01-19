Росія заборонила в’їзд українському журналісту на 34 роки



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Український журналіст Тарас Ібрагімов

Пояснень щодо причин заборони журналісту надавати відмовилися

Українському журналісту Тарасу Ібрагімову, прикордонники російської ФСБ заборонили в’їзд на територію Російської Федерації та окупованого Криму на понад 30 років.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як розповів Ібрагімов, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом російські силовики вручили йому постанову, згідно з якою йому до кінця травня 2054 року заборонено відвідувати Росію та окупований півострів. Пояснень щодо причин заборони журналісту надавати відмовилися.

«Я безпосередньо пов’язую це зі своєю журналісткою діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму і в Росії», – пояснив він.

Журналіст зазначив, що російські прикордонники зняли у нього відбитки пальців та сфотографували, після чого відпустили.

Нагадаємо, у Росії суд відхилив майже всі питання до свідка звинувачення у «справі Хізб ут-Тахрір».

Як повідомлялося, Росія засудила кримського активіста Сейтосманова до 17 років колонії.