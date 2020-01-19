Прикордонники не пустили в Україну групу російських акторів



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Троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні

Група російських акторів, деякі з яких незаконно відвідували окупований Крим, не пройшла прикордонний контроль на в’їзд в Україну.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«В аеропорту «Запоріжжя» прикордонний контроль на в’їзд в Україну не пройшла група акторів з Російської Федерації. Вони прибули рейсом з Варшави», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час оформлення іноземців стосовно одного з них спрацювала база даних щодо вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Як встановили працівники Держприкордонслужби, громадянин Росії незаконно відвідував окуповану територію Криму. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону, а також довели рішення про заборону в’їзду на територію нашої держави і проставили відмітку в паспортному документі.

«Ще троє росіян не змогли пояснити доцільності та мети свого перебування в Україні», – додали у прикордонному відомстві.

Як стало відомо з обізнаних джерел, відмову на в’їзд дістав актор Сергій Колесников. А актриса Лариса Удовиченко та двоє осіб, які їх супроводжували, не змогли пояснити мету свого перебування.

В ДПСУ зауважили, що упродовж минулого року прикордонники відмовили у в’їзді в Україну більше 7300 громадянам РФ, стосовно яких діяла заборона в’їзду чи які перевищили термін перебування в Україні, або стосовно яких була наявна інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.

Раніше ЗМІ повідомили, що СБУ звернулася до поліції в Запорізькій області з проханням посилити заходи безпеки під час театральної вистави за участю російських акторів Марата Башарова, Сергія Колесникова й Лариси Удовиченко через «негативний суспільний резонанс серед активістів націонал-патріотичних громадських структур Запоріжжя, оскільки в ЗМІ висвітлюється інформація про підтримку ними в російських ЗМІ збройної анексії Криму, а також наводиться інформація про можливе незаконне перетинання кордону України під час гастролей на тимчасово окупований півострів». Згодом стало відомо, що Башаров відмовився від поїздки в Україну.

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