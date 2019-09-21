У Запоріжжі урочисто зустріли звільненого «кримського диверсанта» Панова



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Євген Панов повернувся до Запоріжжя

За словами дружини Панова, лікарі сказали, що потрібна тривала реабілітація, але головне, що Євген вдома

У Запоріжжі урочисто зустріли звільненого з російського полону Євгена Панова. На площі Героїв на земляка чекали представники 37-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ, ветерани АТО та ООС, а також небайдужі запоріжці. Про це повідомляє Укрінформ.

«Планів багато. Дуже вдячний всім, хто хвилювався за мене, писав листи, підтримував. Дякую за шикарну зустріч», - сказав Панов.

Він виглядає стомленим, але щасливим. Каже: дорога додому тривала три роки і один місяць.

За словами дружини Панова Катерини, лікарі сказали, що потрібна тривала реабілітація, але головне, що Євген вдома.

«Відчуваю радість за Євгена, гордість. Людина пройшла таке випробування... Хочу побажати йому відновитися і зажити новим життям», - сказав очільник запорізького обласного військового комісаріату Владислав Хобот.

До мобілізації Євген Панов працював водієм на Запорізький атомній станції. У 2014 році був учасником Самооборони Енергодара, організатором встановлення блокпостів на в’їзді до міста, а також членом виконкому Енергодарської міської ради. З серпня 2014 року до серпня 2015 року брав участь у бойових діях у зоні проведення АТО у складі 37-го запорізького окремого мотопіхотного батальйону, командував розвідвідділенням, воював під Гнутовим, Маріуполем, Талаківкою. На фронті Панов мав позивний «Юджин».

7 серпня 2016 року російські прикордонники та ФСБ затримали Євгена Панова в окупованому Криму, звинувативши у начебто підготовці терористичного акту. Разом з ним було заарештовано українських громадян Андрія Захтея та Редвана Сулейманова. З того часу енергодарця Панова називали не інакше як «кримським диверсантом».

Політв’язня кілька разів етапували з окупованого Криму до Москви та у зворотньому напрямку. У липні 2018 року Панова засудили до восьми років ув’язнення за надуманими звинуваченнями у тероризмі, а у січні 2019 року відправили до колонії суворого режиму в м. Омськ. Євген кілька разів заявляв про катування та оголошував голодування.

7 вересня в рамках обміну полоненими з РФ він повернувся до України.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.