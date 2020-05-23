У Житомирі горів триквартирний будинок та недобудова



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Через необережне поводження з вогнем загорілися дві будівлі Фото ДСНС України у Житомирській області

Загиблих чи потерпілих унаслідок події немає

Сьогодні вночі, 23 травня, у м. Житомир сталось загоряння недобудови та житлового будинку на три квартири. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«23 травня о 01:02 до Служби порятунку «101» м. Житомир надійшло повідомлення про загоряння двох будівель по вул. Короленка. На місце події виїхали фахівці частини спеціальної пожежної техніки та 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем було охоплено шлакоблочну недобудову та частково покрівлю сусіднього одноповерхового житлового будинку на три квартири. Усі жителі будинку самостійно евакуювалися з нього.

Фото ДСНС України у Житомирській області

«Також через щільну забудову існувала загроза поширення горіння на поруч розташовані житлові будинки та господарчі споруди. Тому керівник гасіння залучив на допомогу додаткові сили та засоби», – додали у прес-центрі.

Аби повістю згасити вогонь рятувальникам знадобилось близько трьох годин. Пожежа не потрапила всередину житлових будинків, але знищила майно в середині недобудови та 100 кв. м покрівлі житлового будинку.

На ліквідацію надзвичайної події залучалося 21 чоловік особового складу та 5 пожежних автоцистерн. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

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