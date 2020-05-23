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    Події в Україні

    У Житомирі горів триквартирний будинок та недобудова

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    <p>Через необережне поводження з вогнем загорілися дві будівлі</p> - У Житомирі горів триквартирний будинок та недобудова

    Через необережне поводження з вогнем загорілися дві будівлі

    Фото ДСНС України у Житомирській області

    Загиблих чи потерпілих унаслідок події немає

    Сьогодні вночі, 23 травня, у м. Житомир сталось загоряння недобудови та житлового будинку на три квартири. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

    «23 травня о 01:02 до Служби порятунку «101» м. Житомир надійшло повідомлення про загоряння двох будівель по вул. Короленка. На місце події виїхали фахівці частини спеціальної пожежної техніки та 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що вогнем було охоплено шлакоблочну недобудову та частково покрівлю сусіднього одноповерхового житлового будинку на три квартири. Усі жителі будинку самостійно евакуювалися з нього.

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    Фото ДСНС України у Житомирській області

    «Також через щільну забудову існувала загроза поширення горіння на поруч розташовані житлові будинки та господарчі споруди. Тому керівник гасіння залучив на допомогу додаткові сили та засоби», – додали у прес-центрі.

    Аби повістю згасити вогонь рятувальникам знадобилось близько трьох годин. Пожежа не потрапила всередину житлових будинків, але знищила майно в середині недобудови та 100 кв. м покрівлі житлового будинку.

    На ліквідацію надзвичайної події залучалося 21 чоловік особового складу та 5 пожежних автоцистерн. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

    Нагадаємо, на Київщині виникла пожежа на меблевій фабриці.

    пожежа ДСНС Житомир
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