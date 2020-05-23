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    У світі

    У Росії знову горіла лікарня, є загиблі

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    Адміністрація лікарні стверджує, що серед постраждалих хворих Covid-19 не було - У Росії знову горіла лікарня, є загиблі
    Адміністрація лікарні стверджує, що серед постраждалих хворих Covid-19 не було

    Причиною пожежі стало загоряння устаткування

    У Росії стався вже третя пожежа в лікарні упродовж травня зі смертельними наслідками, на цей раз в Зеленодольську в Татарстані.

    Ймовірною причиною пожежі називають «обладнання», встановлене в судинному відділенні лікарні, повідомляє «Інтерфакс».

    Адміністрація лікарні стверджує, що серед постраждалих хворих Covid-19 не було. У пожежі загинули двоє людей, четверо постраждалих та 88 осіб евакуювали.

    Причиною пожежі стало загоряння устаткування, але якого саме, поки невідомо. ЗМІ з посиланням на офіційні російські відомства повідомляють про те, що площа пожежі склала 3-5 квадратних метрів.

    Раніше в лікарні Святого Георгія в Санкт-Петербурзі п’ять людей стали жертвами пожежі, що виникла в реанімації «червоної зони» на шостому поверсі лікарні, де лікуються пацієнти з Covid-19. Загиблі перебували в тяжкому стані й були підключені до апарату ШВЛ. Можливою причиною пожежі вважають апарат, який загорівся.

    Нагадаємо, у четвер, 21 травня, пізно ввечері сталася пожежа на території відселеної будівлі на вул. Двінській у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:17.

    Як повідомлялося, у суботу, 9 травня, в Москві горіла лікарня Спасокукоцького, де приймають хворих на коронавірус. В результаті пожежі загинула одна людина.

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