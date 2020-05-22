У Карпатах загинула туристка



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58-річну жінку знайшли туристи та повідомили рятувальників

Ще живу жінку виявила група туристів, однак дорогою до лікарні вона померла

У Карпатах загинула 58-річна туристка, яка відпочивала в котеджі в селі Бистрець Верховинського району, про це пише пресцентр ДСНС Івано-Франківської області.

З'ясувалося, що жінка нібито вирішила самостійно здійснити сходження на карпатську вершину - гору Шпиці.

Ще живу жінку виявила група туристів, яка і повідомила рятувальників про надзвичайну подію.

На допомогу постраждалій висунулися четверо співробітників пошуково-рятувального відділення. Також для транспортування жінки залучили волонтерів команди Ture Білий слон.

Рятувальники дісталися до потерпілої через три години після повідомлення про неї. До цього часу жінка була вже без свідомості.

«Було встановлено, що потерпіла перебуває у важкому стані з травмами голови, живота і загальним переохолодженням. О 22:30 розпочато заходи щодо переносу потерпілої на носилках. Вона, перебуваючи в тяжкому стані, втратила свідомість», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники несли жінку на ношах 5,5 кілометрів, а потім ще 4,5 кілометра везли її на авто в село Бистрець Верховинського району, де близько четвертої години передали її працівникам швидкої медичної допомоги. Як з'ясувалося, жінка дорогою померла.