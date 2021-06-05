У Житомирі відкрився перший «Дія Центр» – які послуги він надає

Житомирський ЦНАП – один із найбільших «Дія Центрів» в Україні

Це модернізований ЦНАП, де за один візит можна розв'язати всі свої питання

У Житомирі офіційно відкрився перший «Дія Центр». Це модернізовані ЦНАПи, де за один візит можна розв'язати всі свої питання.

Житомирський ЦНАП – один із найбільших «Дія Центрів» в Україні. Тут відвідувачі можуть отримати близько 400 адміністративних послуг, у тому числі соціального характеру, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Що можна отримати в Дія Центрах?

адміністративні послуги;

консультації щодо онлайн-послуг;

комп’ютери з доступом до інтернету;

комунальні послуги;

консультації щодо бізнесу (Дія Бізнес);

безоплатну правову допомогу

«Ми працюємо над тим, щоб вже незабаром Дія Центри були в кожній області. Наступні з'являться у Полтавській, Донецькій, Тернопільській, Чернігівській, Київській, Івано-Франківській, Закарпатській, Запорізькій», – запевнили у Мінцифрі.

Мінцифра вже відібрала 165 громад, які отримають допомогу від держави в розмірі 231 млн грн у межах субвенції на розвиток мережі ЦНАП. Завдяки цьому згодом вдасться розбудувати мережу модернізованих Центрів по всій країні.