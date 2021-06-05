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    У Житомирі відкрився перший «Дія Центр» – які послуги він надає

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    Житомирський ЦНАП &ndash; один із найбільших &laquo;Дія Центрів&raquo; в Україні - У Житомирі відкрився перший «Дія Центр» – які послуги він надає
    Житомирський ЦНАП – один із найбільших «Дія Центрів» в Україні
    Фото: thedigital.gov.ua

    Це модернізований ЦНАП, де за один візит можна розв'язати всі свої питання

    У Житомирі офіційно відкрився перший «Дія Центр». Це модернізовані ЦНАПи, де за один візит можна розв'язати всі свої питання.

    Житомирський ЦНАП – один із найбільших «Дія Центрів» в Україні. Тут відвідувачі можуть отримати близько 400 адміністративних послуг, у тому числі соціального характеру, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

    Що можна отримати в Дія Центрах?

    • адміністративні послуги;
    • консультації щодо онлайн-послуг;
    • комп’ютери з доступом до інтернету;
    • комунальні послуги;
    • консультації щодо бізнесу (Дія Бізнес);
    • безоплатну правову допомогу

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    У Житомирі відкрився перший «Дія Центр» – які послуги він надає
    У Житомирі відкрився перший «Дія Центр» – які послуги він надає
    У Житомирі відкрився перший «Дія Центр» – які послуги він надає
    У Житомирі відкрився перший «Дія Центр» – які послуги він надає
    У Житомирі відкрився перший «Дія Центр» – які послуги він надає
    Фото: Олексій Чернишов/Facebook

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    «Ми працюємо над тим, щоб вже незабаром Дія Центри були в кожній області. Наступні з'являться у Полтавській, Донецькій, Тернопільській, Чернігівській, Київській, Івано-Франківській, Закарпатській, Запорізькій», – запевнили у Мінцифрі.

    Мінцифра вже відібрала 165 громад, які отримають допомогу від держави в розмірі 231 млн грн у межах субвенції на розвиток мережі ЦНАП. Завдяки цьому згодом вдасться розбудувати мережу модернізованих Центрів по всій країні.

    Теги: бізнес Житомир послуги Міністерство цифрової трансформації України
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    У Житомирі відкрився перший «Дія Центр» – які послуги він надає