Переклад окремих категорій підприємців на РРО стане новим рівнем захисту споживачів, - експерт
«РРО надає державним органам механізм контролю за ввезенням на територію країни за сірими схемами підакцизних товарів»
Дієвим кроком України на шляху до впровадження європейських стандартів життя стане обов'язкове використання з 1 січня 2021 року РРО (реєстраторів розрахункових операцій).
Таку точку зору висловив політолог Володимир Цибулько, коментуючи законодавчі фіскальні нововведення, які набирають чинності з нового року.
«Якщо Україна прагне до європейського рівня життя, вона повинна впроваджувати відповідні стандарти. Тим більше, ми повинні вибудовувати довірчі відносини з ЄС в рамках підписаного меморандуму про зону вільної торгівлі», — пише експерт на своїй сторінці в Facebook.
Перший важливий позитив від нової фіскальної політики в тому, що РРО надає державним органам дієвий механізм контролю за ввезенням на територію України за сірими схемами підакцизних товарів та всі можливості для припинення відвертої контрабанди.
«По-друге, це - новий рівень захисту прав споживачів. Якщо покупець придбав товар, система РРО збереже в базі даних електронний чек. І якщо техніка чи інша продукція вийде з ладу, покупцеві не потрібно перевертати все догори дном у своєму будинку в пошуку паперового чека», — констатує Цибулько.
На думку аналітика, нову законодавчу систему підприємливі порушники спробують обійти, як це було зроблено з «Прозоро» і електронною системою розподілу справ між суддями. Однак процес діджиталізаціі не стоїть на місці і уникнути його не вдасться навіть найталановитішим «схематознікам».
«Тобто, на сьогодні ми маємо системне рішення, яке істотно полегшить життя споживачам, буде стимулювати бізнес працювати чесно, зміцнить довіру до України з боку міжнародних торговельних партнерів і інвесторів», — резюмував Володимир Цибулько.
За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів податкової і митної політики Данила Гетманцева, поряд з законодавчими нововведеннями про впровадження РРО держава буде використовувати ефективний інструментарій в боротьбі з корупцією і контрабандними схемами на митниці в рамках реалізації митної та податкової реформ.«Наша стратегічна мета привести вітчизняний бізнес до єдиних, прозорих і чесних законодавчих правил господарської діяльності. Ми повинні вивести економіку з тіні, наповнювати за рахунок детінізації бюджети всіх рівнів, покінчити з контрабандою та сірими схемами на митниці і захистити мільйони українських покупців. РРО не створить проблем законослухняному малому бізнесу. Список окремих категорій підприємців, яким не потрібно РРО, буде незабаром розширений ще одним законом. Йдеться виключно про врегулювання і підконтрольності діяльності тих підприємців яких сьогодні використовує великий бізнес для ухилення від сплати податків і відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом», — стверджує Гетманцев.