Переклад окремих категорій підприємців на РРО стане новим рівнем захисту споживачів, - експерт



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«РРО надає державним органам механізм контролю за ввезенням на територію країни за сірими схемами підакцизних товарів»

Дієвим кроком України на шляху до впровадження європейських стандартів життя стане обов'язкове використання з 1 січня 2021 року РРО (реєстраторів розрахункових операцій).

Таку точку зору висловив політолог Володимир Цибулько, коментуючи законодавчі фіскальні нововведення, які набирають чинності з нового року.

«Якщо Україна прагне до європейського рівня життя, вона повинна впроваджувати відповідні стандарти. Тим більше, ми повинні вибудовувати довірчі відносини з ЄС в рамках підписаного меморандуму про зону вільної торгівлі», — пише експерт на своїй сторінці в Facebook.

Перший важливий позитив від нової фіскальної політики в тому, що РРО надає державним органам дієвий механізм контролю за ввезенням на територію України за сірими схемами підакцизних товарів та всі можливості для припинення відвертої контрабанди.

«По-друге, це - новий рівень захисту прав споживачів. Якщо покупець придбав товар, система РРО збереже в базі даних електронний чек. І якщо техніка чи інша продукція вийде з ладу, покупцеві не потрібно перевертати все догори дном у своєму будинку в пошуку паперового чека», — констатує Цибулько.

На думку аналітика, нову законодавчу систему підприємливі порушники спробують обійти, як це було зроблено з «Прозоро» і електронною системою розподілу справ між суддями. Однак процес діджиталізаціі не стоїть на місці і уникнути його не вдасться навіть найталановитішим «схематознікам».

«Тобто, на сьогодні ми маємо системне рішення, яке істотно полегшить життя споживачам, буде стимулювати бізнес працювати чесно, зміцнить довіру до України з боку міжнародних торговельних партнерів і інвесторів», — резюмував Володимир Цибулько.

За словами голови Комітету ВРУ з питань фінансів податкової і митної політики Данила Гетманцева, поряд з законодавчими нововведеннями про впровадження РРО держава буде використовувати ефективний інструментарій в боротьбі з корупцією і контрабандними схемами на митниці в рамках реалізації митної та податкової реформ.