З 27 жовтня стартує тиждень малих українських виробників



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Протягом тижня Rozetka буде розповідати про малих українських виробників на сайті компанії та в соціальних мережах

З 27 жовтня до 1 листопада в Україні вперше відбуватиметься Тиждень малих українських виробників. Його мета — підтримати представників малого бізнесу, стимулювати попит на товари українського виробництва та створити щорічну традицію підтримки локальних виробників.

Ініціатором Тижня став найбільший онлайн-ритейлер України ROZETKA. Компанія закликає малих українських виробників приєднуватися до проєкту, створювати спеціальні пропозиції та знижки, а всіх українців — підтримати локальних виробників, купуючи товари та розповідаючи про улюблені українські бренди в соцмережах.

«У США вже десять років існує Small Business Saturday — день, коли вся країна підтримує та популяризує локальних виробників, — коментує співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін. — Ми вирішили започаткувати таку традицію в Україні, адже малий бізнес, який активно розвивався, зараз під загрозою. Ми віримо, що Тиждень малих українських виробників стане щорічною традицією і буде користуватися не меншим попитом, ніж Чорна п’ятниця».

У рамках Тижня на сайті Rozetka з’являтимуться спецпропозиції з товарами малих українських виробників. Але приєднатися до проєкту може будь-хто. Локальні виробники можуть завантажити спеціальні наліпки Тижня для своїх магазинів, соцмереж або сайту, зробити спеціальні пропозиції чи знижки на свої товари, а також об'єднуватися з іншими брендами в цікаві колаборації.

Українців у рамках Тижня закликають:

купувати товари малих українських виробників на заміну чи в доповнення до іноземних;

розповідати про них у соціальних мережах із хештегом #купуюукраїнське;

підтримати нову традицію: встановити тематичну рамку на аватар у Facebook та спробувати AR-маску проєкту в Instagram stories.

Окрім спецпропозицій, протягом тижня ROZETKA буде розповідати про малих українських виробників на сайті компанії та в соціальних мережах. Також у вільному доступі будуть розміщені наліпки на підтримку малого бізнесу, які кожен охочий зможе надрукувати і розмістити в себе.