Авіаційний трафік може відновитися за п'ять років, це оптимістичний сценарій – Украерорух

Всім пасажирам доведеться прийняти нові правила подорожей, а учасникам авіаційного ринку – перебудовувати свій бізнес

За оптимістичним сценарієм авіаційний трафік відновиться лише за п’ять років. За песимістичним – аж за десятиліття. Євроконтроль розробив три сценарії відновлення галузі, повідомили в пресслужбі Украероруху.

сценарій 1 (оптимістичний): вакцину проти Covid-19 введуть незабаром, і вже влітку 2021-го вона стане доступною для пасажирів. За таким сценарієм авіаційний трафік повернеться до рівня 2019-го за п'ять років – у 2024 році;

сценарій 2 (реалістичний): вакцину введуть для пасажирів до літа 2022 року. У цьому разі відновлення галузі затягнеться ще на два роки – до 2026-го;

сценарій 3 (песимістичний): якщо вакцина виявиться неефективною, то на відновлення трафіку до рівня 2019 року піде наступне десятиліття.

Так, загальна кількість виконаних у листопаді 2020 року польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням, становить 9 910 рейсів – це на 56,7% менше в порівнянні з обсягом польотів у листопаді минулого року.

Українські авіакомпанії виконали 3 578 рейсів (на 53,4% менше ніж торік у листопаді), іноземні авіакомпанії – 6 332 рейси (-58,3%).

У компанії наголосили, що в майбутньому всім пасажирам доведеться прийняти нові правила подорожей, а учасникам авіаційного ринку – перебудовувати свій бізнес.

"Відродження галузі залежатиме від макроекономічних чинників із поправками на авіаційні вузькопрофільні особливості. За позитивного збігу обставин відновлення авіаринку може статися набагато раніше прогнозів. Особливо це стосується України", – заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

До речі, авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням підтримати її, доручивши Кабміну розробку програми поворотної фінансової допомоги.

МАУ поінформувала, що наразі готують чергове звільнення співробітників, яке торкнеться щонайменше 140 пілотів. Також компанія через пандемію коронавірусу скоротили польоти зі 120 у день на 100 на тиждень.