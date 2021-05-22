У зоні ООС російські окупанти поранили українського бійця

На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь

Стан здоров’я пораненого захисника – тяжкий

У суботу, 22 травня, в зоні операції Об’єднаних сил внаслідок ворожого снайперського вогню зазнав поранень один український військовослужбовець.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

«Сьогодні, 22 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан його здоров’я – тяжкий.

«На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь», – підкреслили в ОТУ «Схід».

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілюють позиції підрозділів Об’єднаних сил, ігноруючи режим припинення вогню.