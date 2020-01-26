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    Події в Україні

    У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки

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    <p>Робота піротехнічних підрозділів ДСНС у зоні ООС</p> - У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки

    Робота піротехнічних підрозділів ДСНС у зоні ООС

    Фото: Операція об’єднаних сил

    Піротехнічні підрозділи ДСНС виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури

    Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об’єднаних сил упродовж тижня знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет.

    Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    «Упродовж тижня піротехнічні розрахунки залучалися 45 разів, обстежили 34 га території, вилучили та знешкодили 241 вибухонебезпечний предмет. Загалом з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 6112 разів, обстежено 6731,64 га території та 17,5 га акваторії, вилучено та знешкоджено 33838 вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що протягом тижня сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об’єднаних сил залучались до піротехнічних робіт, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах контрольних пунктів в’їзду-виїзду на території Донецької та Луганської областей.

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    У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки
    У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки
    У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки
    У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки
    У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки
    У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки
    У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки
    У зоні ООС за тиждень знешкодили понад 240 одиниць вибухівки

    У відповідності до розпоряджень командувача Об’єднаних сил піротехнічні підрозділи ДСНС виконували роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро та водопостачання. 

    У пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території контрольних пунктів в’їзду/виїзду рятувальниками було надано медичну та психологічну допомогу 984 особам.

    Упродовж тижня в районі проведення операції Об’єднаних сил надзвичайних ситуацій не виникало. Крім того, на території Донецької та Луганської областей сталося 59 пожеж, під час яких врятовано 2 особи, на пожежах загинули 6 осіб, ще 2 особи отримали травми.

    ДСНС розмінування рятувальники водопостачання
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