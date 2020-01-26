В Україні розпочали перевірку протипожежної безпеки у школах та дитсадках



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Основна увага приділяється стану шляхів евакуації з приміщень

ДСНС перевіряє стан протипожежного захисту закладів із масовим перебуванням людей.

Про це повідомляє сайт ДСНС.

«В Україні тривають позапланові перевірки організацій із масовим перебуванням людей, спрямовані на те, щоб виключити можливість виникнення пожежі на таких об’єктах, а в разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечити захист та рятування громадян від впливу небезпечних факторів пожежі, якими супроводжується неконтрольоване горіння», – йдеться у повідомленні.

Основна увага приділяється стану шляхів евакуації з приміщень, систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. Також перевіряється наявність та належний стан первинних засобів пожежогасіння, комплектація пожежних щитів протипожежним інвентарем, стан утримання електрогосподарства, забезпеченість об’єкта протипожежним водопостачанням та інше.

Перевірки проходять у кожній області України.

Як повідомлялося, у ніч на четвер, 23 січня, сталася пожежа на території одного із заводів на вул. Московській, 8 у Печерському районі столиці. Займання сталося в одноповерховій металевій побутівці.

23 січня, сталася пожежа у новобудові в м. Вишневе, що під Києвом. Пожежа виникла на даху багатоповерхівки.

Нагадаємо, у середу, 23 січня, в Києво-Святошинському районі Київської області у будівлі магазину меблів виникла пожежа на площі близько 600 кв.м. До гасіння пожежі були залучені 46 співробітників ДСНС та 10 одиниць техніки.