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Убивство зрадника Ковальова: Хлань розкрив подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Убивство зрадника Ковальова: Хлань розкрив подробиці
Про вбивство Ковальова стало відомо 28 серпня
фото з відкритих джерел

Також померла співмешканка колаборанта 

На Херсонщині у Голій Пристані вбито не тільки колишнього народного депутата-зрадника Олексія Ковальова, але і його співмешканку. Про це повідомив депутат, радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань в ефірі інформаційного телемарафону.

«Сьогодні вже детально відомо, що його знайдено мертвим у його будівлі у Голій Пристані, він знайдений з вогнепальним пораненням. Жінка, з якою він проживав, була знайдена у непритомному стані з ножовим пораненням горла, була доставлена у реанімацію, але сьогодні зранку померла», – сказав він.

Також у Facebook Хлань написав, що російські пропагандисти підтверджують смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова. «Його тіло знайшли вдома в Голій Пристані. Поруч лежала рушниця, зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв – поки невідомо», – написав депутат.

 «Це все максимально передбачувано, адже така доля зрадників. Отруєний Сальдо вже майже на концерті Кобзона, Ковальов уже в фан-зоні, настала черга Стремоусова. Без Кирила концерт поки не починається. Чекають», – додав Хлань. 

Також вбивство Ковальова підтвердив російський колаборант Олег Царьов. 

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Як повідомлялося, 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області. 

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією «уряді Херсонської області».

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Теги: вбивство Херсонщина державна зрада окупація Сергій Ковальов

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