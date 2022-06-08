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    Політика

    ДБР відкрило провадження щодо нардепа-колаборанта Ковальова

    Колишнього &laquo;слугу народу&raquo; підозрюють у колабораціонізмі - ДБР відкрило провадження щодо нардепа-колаборанта Ковальова
    Колишнього «слугу народу» підозрюють у колабораціонізмі
    фото з відкритих джерел

    Депутат співпрацює з окупаційними силами РФ

    Державне бюро рослідувань відкрило кримінальне провадження щодо колишнього депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Ковальова за колабораційну діяльність. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «За ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що депутат співпрацює з окупаційними силами Російської Федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території РФ, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.

    «Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області. Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що Росія на Херсонщині надовго», – додають у ДБР.

    Раніше повідомлялося, що ексдепутат фракції «Слуга народу» Олексій Ковальов, який залишився в окупованому Херсоні, продовжує співпрацювати з окупантами.

    Нагадаємо, що Ковальова ще на початку травня було виключено зі складу депутатської фракції політичної партії «Слуга Народу» у Верховній Раді України, проте він залишається депутатом.

    У середині травня СБУ порушила справу на депутата – він підозрюється в державній зраді та співпраці з окупантами в Херсонській області. Проте про будь-які зрушення у цій справі відомство поки що мовчить.

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    Теги: росія окупанти депутат війна Україна партія Слуга народу окупація #stoprussia
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    ДБР відкрило провадження щодо нардепа-колаборанта Ковальова