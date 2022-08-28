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Нардепа-колаборанта Ковальова застрелили, – Хлань

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Нардепа-колаборанта Ковальова застрелили, – Хлань
Олексій Ковальов був знайдений мертвим
фото з відкритих джерел

Ковальова застрелили у Залізному Порту

Нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook.

«З’явилась інформація, що у Залізному Порту застрелили екснардепа зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого «міністра» повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили», – написав він.

Нардепа-колаборанта Ковальова застрелили, – Хлань фото 1

Місцеві ЗМІ повідомили, що екснардеп був знайдений мертвим. Після перших дописів про смерть колаборанта опубліковано твердження, що ніби то це підтверджують працівники лікарні.

Згодом з'явилось повідомлення, що колаборанта «убили вдома». Біля будинку, де він мешкав у Залізному Порту, помітили скупчення російських військових.

Наразі повідомлення про загибель колаборанта не підтверджені представниками окупаційної влади.

Ковальов після захоплення Херсонської області не виїхав звідти і почав співпрацювати з окупантами. Він зайняв посаду заступника голови в незаконно створеному Росією «уряді Херсонської області».

Раніше повідомлялося, що суд наклав арешт на майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки.

У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.

Теги: ЗМІ Херсонщина колабораціонізм

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