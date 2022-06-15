Удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами

У результаті обстрілу в Апостоловому пошкоджено близько десяти будинків

Вночі було два «прильоти» в Новомосковському районі Дніпропетровщини

У результаті нічного ворожого обстрілу міста Апостолове Криворізького району Дніпропетровщини пошкоджено близько десятка будинків і лікарня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Попередньо, в Апостоловому загинули четверо чоловіків, один – поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки», – написав він у Telegram.

Крім того, вночі було два «прильоти» в Новомосковському районі Дніпропетровщини. «Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає», – повідомив Резніченко.

Як повідомлялося, близько опівночі російські війська обстріляли Апостолове, що за 40 кілометрів від Кривого Рогу.