Удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами
Вночі було два «прильоти» в Новомосковському районі Дніпропетровщини
У результаті нічного ворожого обстрілу міста Апостолове Криворізького району Дніпропетровщини пошкоджено близько десятка будинків і лікарня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
«Попередньо, в Апостоловому загинули четверо чоловіків, один – поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки», – написав він у Telegram.
Крім того, вночі було два «прильоти» в Новомосковському районі Дніпропетровщини. «Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає», – повідомив Резніченко.
Як повідомлялося, близько опівночі російські війська обстріляли Апостолове, що за 40 кілометрів від Кривого Рогу.