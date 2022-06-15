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    Події в Україні

    Удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами

    У результаті обстрілу в Апостоловому пошкоджено близько десяти будинків - Удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами
    У результаті обстрілу в Апостоловому пошкоджено близько десяти будинків
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    Вночі було два «прильоти» в Новомосковському районі Дніпропетровщини

    У результаті нічного ворожого обстрілу міста Апостолове Криворізького району Дніпропетровщини пошкоджено близько десятка будинків і лікарня. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Попередньо, в Апостоловому загинули четверо чоловіків, один – поранений. Він у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки», – написав він у Telegram.

    Крім того, вночі було два «прильоти» в Новомосковському районі Дніпропетровщини. «Ракети сильно понівечили об’єкт громадської інфраструктури і дачні будинки. Постраждалих немає», – повідомив Резніченко.

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    Удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами
    Удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами
    Удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    Як повідомлялося, близько опівночі російські війська обстріляли Апостолове, що за 40 кілометрів від Кривого Рогу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Удар по Апостоловому: місто засипане касетними боєприпасами