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    Військові отримають український багі «Мамай» (фото)

    &laquo;Мамай&raquo; може взяти на борт до чотирьох осіб, кулемети і Javelin - Військові отримають український багі «Мамай» (фото)

    «Мамай» може взяти на борт до чотирьох осіб, кулемети і Javelin

    фото: Autoconsulting

    На черзі серійне виробництво багі для українських військових

    В Україні винахідники створили тактичний багі «Мамай», призначений для використання в умовах бойових дій. Про це повідомляє Autoconsulting.

    «Мамай» може взяти на борт до чотирьох осіб, є місця кріплення для кулемета та місця під два Javelin.

    Характеристики багі:

    • хід підвісок у багі - 320мм,
    • кліренс - 400мм.

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    Військові отримають український багі «Мамай» (фото)
    Військові отримають український багі «Мамай» (фото)
    Військові отримають український багі «Мамай» (фото)
    Військові отримають український багі «Мамай» (фото)
    фото: Autoconsulting

    Багі може також мати тент та відкидне скло. Головне призначення цього тактичного багі - розвідка, доставка боєкомплекту, вогнева підтримка, евакуація поранених, тощо.

    Автор цього проєкту Тарас Крайник повідомляє, що після залучення фінансування буде розпочато серійне виробництво багі.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна автомобіль Україна окупація #stoprussia
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    Військові отримають український багі «Мамай» (фото)