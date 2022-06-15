Військові отримають український багі «Мамай» (фото)
«Мамай» може взяти на борт до чотирьох осіб, кулемети і Javelin
На черзі серійне виробництво багі для українських військових
В Україні винахідники створили тактичний багі «Мамай», призначений для використання в умовах бойових дій. Про це повідомляє Autoconsulting.
«Мамай» може взяти на борт до чотирьох осіб, є місця кріплення для кулемета та місця під два Javelin.
Характеристики багі:
- хід підвісок у багі - 320мм,
- кліренс - 400мм.
Багі може також мати тент та відкидне скло. Головне призначення цього тактичного багі - розвідка, доставка боєкомплекту, вогнева підтримка, евакуація поранених, тощо.
Автор цього проєкту Тарас Крайник повідомляє, що після залучення фінансування буде розпочато серійне виробництво багі.