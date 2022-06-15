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    Окупанти обстріляли артилерією Апостолове, є загиблі

    Окупанти обстріляли артилерією Апостолове - Окупанти обстріляли артилерією Апостолове, є загиблі
    Окупанти обстріляли артилерією Апостолове
    фото з відкритих джерел

    Росіяни били по мирному містечку з реактивних систем залпового вогню «Ураган»

    Російські війська обстріляли Апостолове, що за 40 кілометрів від Кривого Рогу. Через цю атаку артилерією загинули одразу кілька людей. Про це повідомив вночі 15 червня голова Апостолівської територіальної громади Андрій Оса.

    За його даними, росіяни били по мирному містечку з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

    Атака почалася наприкінці минулої доби. Згодом на місце, куди влучали снаряди, прибули екстрені служби. На цей момент, там уже було 4 людей, які загинули внаслідок дій російських військ.

    Наслідки удару частково ліквідували працівники ДСНС, Нацполіції та вибухотехніки. Проте робота з цього продовжиться вже зранку наступного дня.

    «Велике прохання до всіх жителів – будьте обачними та обережними в пересуванні Місця всіх прильотів ракет наразі невідомі. Прошу не чіпати ніяких металевих предметів»,– написав Оса.

    Він закликав при виявленні невідомих предметів і місць ушкоджень, дзвонити в екстрені служби або ж на гарячу лінію міської ради:

    • 101;
    • 102;
    • 0 (67) 825 60 05.

    Раніше президент Володимир Зеленський також повідомив, що сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося «підрізати крила» російським ракетам.

    Також президент анонсував перевірки логістики в армії.

    Теги: росія окупанти ДСНС війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли артилерією Апостолове, є загиблі