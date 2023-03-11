Україна хоче перейменувати Росію. Кремль впав в істерику

Медведєв пропонує перейменувати Україну на «свинячу бандерівську імперію»

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відреагував на українську петицію про перейменування Росії на Московію. Про це він написав у Telegram.

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Медведєв обізвав Володимира Зеленського «нацистом».

«Верховний київський нацист доручив опрацювати питання про перейменування Росії на Московію. Ну що тут сказати... Наша відповідь? Ні, звісно, не Хохляндія. І тим більше не Малоросія. Тільки Schweinisch Bandera-Reich. Exakt! (свиняча бандерівська імперія, – «Главком»).

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію № 22/170958-еп про перейменування Росії на Московію, яка розміщена на сайті президента 23 листопада 2022 року і яку підтримали понад 25 тис. громадян.

Глава держави звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням опрацювати ініціативу, зокрема із залученням наукових установ.

Зазначимо, що автор петиції наголошує, що Московія – історична назва РФ, а «Росія» існує лише 301 рік – тоді московський цар Петро I проголосив Московське царство «Російською імперією».