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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Перейменувати Росію на Московію не тільки право, а й обов'язок

glavcom.ua
Росія є самоназвою утворення, історична назва якого Московія
ілюстративне зображення

В Росії переймаються своїм минулим, давайте їм у цьому допоможемо

Петиція щодо перейменування Росії на Московію набрала необхідну кількість голосів, і тепер її має розглянути президент України.

Не повторюватиму аргументацію авторки петиції Валерії Шахворостової – її обгрунтування гранично чітке. Росія є самоназвою утворення, історична назва якого Московія, а зміна в 1721 році цієї назви на Росія дало останній можливість маніпулювати історією та географією, привласнивши історію Київської Русі та загарбуючи українські землі.

А ще зміна назви спричинилася до плутанини в свідомості іноземців, яким важко збагнути відмінність між поняттями Русь та Росія, і, відповідно, до численних хибних нашарувань у історичній літературі, університетських програмах і підручниках тощо.

До 1721 року іноземці – про що є численні письмові свідчення – добре розрізняли цивілізовану Русь і напівдику Московію. А ще важливо пам'ятати, що саме після Полтавської битви цар Петро І проголосив Московію Російською імперією, а себе імператором. Тому – заради історичної справедливості – Україна повинна першою повернути Московії її первісну назву.

Хочеться вірити, що в ОП це розуміють, та, про всяк випадок, додам кілька міркувань.

Зміна назви країни нормальне явище, на нашій пам'яті відбулося кілька таких перейменувань. Скажімо, 50 років тому, в 1972, Цейлон став Шрі-Ланкою. 1989 року Бірма змінила назву на М'янма, а з 1 січня 2020 Нідерланди офіційно відмовилися від паралельної назви своєї країни Голландія.

У наведених випадках ідеться про зміну власної назви самою країною? Гаразд.

Але ж ні у кого не виникає заперечень, що країну, яка сама себе зве Сакартвело, ми називаємо Грузією, а англійці та іспанці Georgia.

А тепер найцікавіше: німці називають свою країну Deutschland, ми – Німеччина, росіяни – Германия, іспанці – Alemania, а литовці – Vokietija. І при цьому ніхто ні на кого не ображається, бо кожна країна сама вирішує, як кого називати.

В Росії переймаються своїм минулим, давайте їм у цьому допоможемо. Гадаю, ще й знайдуться країни, що вирішать наслідувати наш приклад.

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Теги: росія Україна росіяни Москва історія петиція

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Сергій Борщевський

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