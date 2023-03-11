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Зеленський відповів на петицію з вимогою перейменувати Росію на Московію

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський відповів на петицію з вимогою перейменувати Росію на Московію
Автор петиції наголошує, що Московія – історична назва РФ
фото ілюстративне

Петиція про перейменування Росії на Московію набрала понад 25 тис. голосів українців

Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію № 22/170958-еп про перейменування Росії на Московію, яка розміщена на сайті президента 23 листопада 2022 року і яку підтримали понад 25 тис. громадян.

Зеленський нагадав, що правові основи відносин щодо назв географічних об'єктів, до яких належать, зокрема, й держави, регулюються Законом України №2604-ІV від 31 травня 2005 року «Про географічні назви».

Також згадана пропозиція має міжнародно-правові аспекти. «Статистичним відділом Департаменту з економічних та соціальних питань Секретаріату ООН розроблено та опубліковано у виданні Статистичні документи перелік країн та регіонів, що містить назви відповідних країн та регіонів в алфавітному порядку, їх тризначні цифрові коди, які використовуються для статистичних цілей Статистичним відділом Секретаріату ООН, та їх тризначні алфавітні коди, визначені Міжнародною Організацією із Стандартизації (ISO). Стандарт М 49 врахований при розробці Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року № 32», – йдеться у відповіді президента.

Зеленський зазначив, що таким чином, порушене у петиції питання потребує ретельного
опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на
можливі міжнародно-правові наслідки.

«З урахуванням зазначеного я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням щодо його комплексного опрацювання, зокрема із залученням наукових установ, та інформування мене та автора петиції про результати», – підсумував президент.

Нагадаємо, автор петиції наголошує, що Московія – історична назва РФ, а «Росія» існує лише 301 рік – тоді московський цар Петро I проголосив Московське царство «Російською імперією».

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Теги: петиція Володимир Зеленський росія

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