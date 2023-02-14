Перейменувати Росію. Петиція до Зеленського набрала необхідну кількість голосів

Московія – історична назва РФ, а «Росія» існує лише 301 рік

Петиція з пропозицією перейменувати в Україні Росію на Московію набрала понад 25 тис. підписів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

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Відповідне прохання з’явилося на сайті Офісу президента 23 листопада 2022 року. Окрім перейменування Росії, громадяни закликають замінити термін «російський» на «московський», «Російська Федерація» на «Московська федерація».

Автор петиції наголошує, що Московія – історична назва РФ, а «Росія» існує лише 301 рік – тоді московський цар Петро I проголосив Московське царство «Російською імперією».

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«Зміна назви дала підстави для подальшого захоплення історії (Київської – «Главком») Русі. Для іноземців назви Rus (як позначалася Київська Русь на картах) та Russia, Russie, Russland (як позначалася Росія) сприймаються майже тотожно, ніби це назва однієї держави», – йдеться у тексті петиції.

Автор вважає, що це призводить до плутанини на міжнародному рівні, а бездіяльність України у питанні історичної назви Росії – це «мовчазне визнання ворожого небезпечного твердження, що РФ є прямим нащадком нашої Київської Русі».

Раніше необхідну кількість голосів набрала петиція про повернення премії військовим.