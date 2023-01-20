Україна має вікно можливостей для початку контрнаступу – Остін

Глава Пентагону: «Україна має необхідні можливості та обороноздатність для того, щоб досягати успіху прямо зараз»

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що зараз Україна має вікно можливостей для контрнаступу. Про це він сказав на брифінгу за резултатами зустрічі у Рамштайні.

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«Я думаю ви чули: міністр оборони Німеччини сказав, що вони поки не прийняли рішення про надання танків Leopard. Але чому ми приділили особливу увагу – це переконатися в тому, що Україна має необхідні можливості та обороноздатність для того, щоб досягати успіху прямо зараз. У нас є певне вікно можливостей: з цього моменту і приблизно до весни, коли Україна може розпочати свій контрнаступ», – сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, що до весни не так багато часу, тому потрібно зібрати необхідні спроможності.

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Нагадаємо, раніше Остін прокоментував відсутність рішення щодо поставок німецьких танків Україні.

До цього міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн».