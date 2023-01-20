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Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський закликав учасників «Рамштайну» надати далекобійні ракети та винищувачі
фото: Офіс президента

Глава держави вважає, що надання Україні додаткового озброєння  буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють зараз

Президент Володимир Зеленський закликав союзників скликати нове засідання «Рамштайну», щоб  обговорити відправку в Україну далекобійних ракет та винищувачів F-16. Про це повідомляє Sky News.

Заклик українського президента пролунав під час звернення до Контактної групи з питань оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині.

За словами Зеленського, надання Україні далекобійних ракет та винищувачів буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють зараз.

Як повідомлялося, під час зустрічі союзників України на авіабазі Рамштайн у Німеччині кілька країн оголосять про надання Україні німецьких танків Leopard 2. 

До відома, голова Пентагону Ллойд Остін та новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не змогли домовитися щодо передачі Україні танків Leopard 2.

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Теги: війна США зброя Володимир Зеленський

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