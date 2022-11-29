Україна поверне окупований Крим: Арестович назвав чіткі терміни (відео)

Україна через шість місяців поверне окупований Крим

Збройні сили України зможуть деокупувати Крим протягом наступних шести місяців. Таку заяву зробив радник Офісу президента України Олексій Арестович у бесіді із правозахисником Марком Фейгіним.

«Ні марсіани, ні американці, ні американці із китайцями Крим не втримають, якщо все зробити правильно. Крим дуже вразливий об'єкт для утримання в обороні – вкрай вразливий та вкрай незручний. Там увесь цей Крим – це Кримський міст, який і так уже й не дуже», – сказав Арестович.

Раніше також Михайло Подоляк заявив, що через шість місяців Україна поверне собі Крим, і звідти втечуть усі окупанти. Радник Банкової пообіцяв журналістам через пів року зробити включення з набережної Ялти.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.