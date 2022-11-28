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Де окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ: оцінка ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Де окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ: оцінка ISW
Окупанти віддають перевагу копанню окопів і зведенню оборони «зуби дракона»
колаж: 24 канал

ЗСУ можуть закріпитися на Кінбурнській косі

Російські війська очікують, що українські сили можуть форсувати річку Дніпро та проводити контрнаступальні операції на сході Херсонської області, можливо, загрожуючи всім критичним наземним лініям зв’язку з Криму на материк. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Супутникові знімки показують, що російські війська віддають перевагу копанню окопів і зведенню протитанкової оборони «зуби дракона» уздовж ліній, які з’єднують російські сили на східному (лівому) березі Дніпра з південно-східними тиловими районами в Херсонській області та Криму, а також зі східним тилом, райони навколо Мелітополя Запорізької області. 

Де окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ: оцінка ISW фото 1

Російські війська також потужно укріпили смугу землі завширшки 3 км, що відокремлює Кінбурнську косу від материкової частини Херсонської області та вздовж пляжів безпосередньо на південь і схід від смуги.

Де окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ: оцінка ISW фото 2

«Російські оборонні позиції свідчать про те, що російське військове керівництво сприймає перспективу українського контрнаступу через Дніпро як серйозну загрозу. Набір російських укріплень на Кінбурнській косі та навколо неї свідчить про те, що російські війська не очікують утримувати позиції на самій косі, якщо українські війська почнуть контратаку на косу; швидше за все, російські сили очікують, що українські сили захоплять Кінбурнську косу, але мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області», – вважають аналітики.

«Можливо, російські війська намагаються затримати (уповільнити), а не зупинити український наступ на лівому березі річки Дніпро. Імовірно, російські сили відкладатимуть, доки не зможуть розгорнути більше підкріплень, щоб зупинити або уповільнити українські сили від прориву вторинних і третинних ліній оборони, які захищають критично важливі лінії як до Криму, так і до західної Запорізької області», – кажуть аналітики.

За їх даними, російські війська, ймовірно, розгорнули мобілізований персонал на основних лініях оборони та перетягнули досвідчені професійні підрозділи на вторинні та третинні лінії оборони, де може бути більш швидке просування України.

Зусилля Росії підготувати широкі оборонні позиції на лівобережжі Херсонщини підкреслюють критичну важливість цієї місцевості для майбутнього перебігу війни. «Лінії, які російські війська прагнуть захищати в Херсонській області, включають майже всі інші маршрути, необхідні для ведення військових операцій на півдні України, включно з двома основними магістралями, що з’єднують материкову частину півдня України з Кримом, – зазначають аналітики. – Якщо українські сили закріпляться на сході Херсонської області, вони можуть загрожувати додатковим контрнаступом на Мелітополь із заходу, від якого російським військам, ймовірно, буде важко оборонятися».

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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