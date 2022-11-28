Коли окупанти втечуть з Криму? Подоляк дав обіцянку українцям

Подоляк: «Через місяців шість я спеціально поїду на набережну Ялти, там у мене є своє улюблене місце»

Радник Банкової пообіцяв журналістам через пів року зробити включення з набережної Ялти

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що через шість місяців Україна поверне собі Крим, і звідти втечуть усі окупанти. Радник Банкової пообіцяв журналістам через пів року зробити включення з набережної Ялти. Про це Подоляк заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Через місяців шість я спеціально поїду на набережну Ялти, там у мене є своє улюблене місце, і я гарантую вам, що звідти вийду на зв’язок до вас і ми з вами поговоримо, яким буде вільний Крим. А на той час звідти вже поїдуть усі росіяни, які вкрали наше з вами майно», – заявив Подоляк.

Раніше Подоляк заявив, що запущено глобальний процес юридичної відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і росіян за масові вбивства українців.

Нагадаємо, триває 278-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. Очікується перекидання окремих підрозділів противника з території республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.