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Зеленський висловився про повернення Криму невійськовим шляхом

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський висловився про повернення Криму невійськовим шляхом
Всі окупанти мають піти з Криму – це аксіома 
фото з відкритих джерел

Україна готова розглянути варіанти повернення анексованого півострова без боїв

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Financial Times заявив, що готовий розглянути варіанти, що передбачають повернення окупованого Криму невійськовим шляхом. За словами українського лідера, він розуміє, наскільки всі спантеличені ситуацією, що склалася навколо півострова.

«Якщо хтось запропонує нам шлях, який допоможе повернути до складу країни Крим невійськовим шляхом, то я буду лише за. Якщо ж можливе рішення не передбачає того, що територію Криму покинуть усі російські військові, то на це не потрібно витрачати час», – сказав глава держави.  

Зеленський також висловився про можливі переговори із Росією. На його думку, вони заморозять конфлікт.  

«Це питання часу, коли бойові дії відновляться», – додав він.

У свою чергу Володимир Зеленський припустив, що Росія намагається домогтися «короткострокового затишшя» у бойових діях, щоб «відновити сили». На його думку, подібна пауза може лише посилити ситуацію, а територіальні поступки з боку Києва не гарантують миру.

Раніше говорячи про можливі терміни завершення конфлікту, заступник голови Міноборони України Володимир Гаврилов припустив, що бойові дії в країні можуть закінчитися до кінця весни. При цьому він припустив, що Збройні сили України (ЗСУ) повернуться до Криму до кінця року. Гаврилов також висловив думку, що переговори Києва з Москвою можуть відбутися лише після того, як російські війська будуть готові покинути Крим та Донбас. 

Нагадаємо, Росія активно готується до наступу ЗСУ для звільнення Криму, тому створює позиційні райони на півночі Джанкойського району. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

Крім того, днями глава Офісу президента Андрій Єрмак висловив упевненість у проведенні кампанії з повернення Криму до складу України. 

До слова, за прогнозом Міноборони, окупований рашистами Крим може бути звільнений в січні наступного року.

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Теги: конфлікт окупанти військові Міноборони переговори Донбас росія

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