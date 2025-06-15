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Україна повернула тіла 1,2 тис. загиблих захисників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна повернула тіла 1,2 тис. загиблих захисників
У найближчий час слідчі правоохоронних органів, спільно з експертними установами МВС, проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула тіла ще 1,2 тис. загиблих захисників: черговий етап репатріації

В Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Сьогодні відбулося продовження репатріаційних заходів, які вдалося провести завдяки домовленостям, досягнутим у Стамбулі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ (МВС) проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл.

Україна повернула тіла 1,2 тис. загиблих захисників фото 1
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Україна повернула тіла 1,2 тис. загиблих захисників фото 2
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Окрему подяку висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста за його сприяння у проведенні цих заходів. Також відзначили особовий склад Центрального управління Цивільно-військового співробітництва (ЦВС) Генерального штабу ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України. Саме вони здійснюють перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ та організовують їх передачу представникам правоохоронних органів у системі МВС та судово-медичної експертизи у системі Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, вчора, 14 червня, в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих військовослужбовців та громадян України. Це стало результатом чергового етапу репатріаційних заходів, проведених у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать українським громадянам. 

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Теги: військові Україна обмін

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