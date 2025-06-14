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Україна повернула тіла ще 1200 загиблих захисників

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна повернула тіла ще 1200 загиблих захисників
У найближчий час слідчі правоохоронних органів, спільно з експертними установами МВС, проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 1200 загиблих: розпочато ідентифікацію

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих військовослужбовців та громадян України. Це стало результатом чергового етапу репатріаційних заходів, проведених у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать українським громадянам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

У найближчий час слідчі правоохоронних органів, спільно з експертними установами МВС, проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл.

Ці репатріаційні заходи стали можливими завдяки спільній роботі багатьох українських відомств. Серед них – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаний центр при СБУ, Збройні Сили України, МВС України, Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інші структури Сектору безпеки та оборони.

Українська сторона висловила вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у цьому процесі. Окрема подяка також була висловлена особовому складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, які здійснюють перевезення репатрійованих та організовують їх передачу правоохоронним органам та судово-медичним експертизам.

Нагадаємо, 12 червня відбувся ще один етап обміну, який є є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

Також, 10 червня, відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених і поранених воїнів. Серед звільнених – воїни Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сили територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем ЗСУ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. 

Один з українських воїнів у межах нового обміну повернувся з російського полону у свій день народження. Переважна більшість захисників потрапила у полон у перші місяці повномасштабного вторгнення, вони мають поранення та хвороби.

 

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Теги: Україна росія обмін війна

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