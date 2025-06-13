Правоохоронці проведуть експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла

За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1,2 тис. загиблих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За словами російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Правоохоронці проведуть необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

Репатріація відбулася згідно з домовленостями за підсумками переговорів у Стамбулі. Раніше повідомлялося, що Україна працює з Російською Федерацією над масштабним обміном тілами загиблих військовослужбовців у форматі «6000 на 6000».

Як відомо, 2 червня, на переговорах у Стамбулі Україна та РФ домовилися про обмін полоненими, передачу тіл військових та повернення українських дітей. Домовленості передбачають поетапне повернення окремих категорій військовополонених.

Вже 9 червня розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів. Україна розраховує, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Так, українці віком до 25 років повернулися з російського полону. Переважна більшість із повернутих перебувала у неволі з 2022 року. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

До слова, вчора, 12 червня, Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил ТрО, Сил безпілотних систем, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.