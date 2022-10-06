Україна проводитиме декомунізацію за допомогою спеціальної мапи (фото)

В Україні створюють мапу назв, які треба декомунізувати

На території України продовжується процес декомунізації. Вказівники назв вулиць, які треба демонтувати, нанесли на карту, а далі вимагатимуть у міської ради провести демонтаж. Про це повідомляють автори проєкту Декомунізація.Україна.

«Починаємо пілотний проєкт з повного очищення першого краю від усіх вуличних покажчиків зі старими назвами. Поки починаємо із Ужгорода, де їх ще дуже багато. Для початку нашими активістами створено мапу покажчиків, які треба буде демонтувати, після цього, буде звернення до міської ради та демонтаж решток», – повідомляють вони.

Більшість вулиць Ужгорода офіційно уже мають нові назви, однак на будинках досі висять таблиці зі старими назвами: таких тут кілька десятків. На мапу нанесені адреси, де досі є старі покажчики, а також додані фото.

Нагадаємо, раніше Зеленський показав, що окупанти лишили після себе у Лимані.

До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.