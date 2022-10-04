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Над Лиманом офіційно замайорів український прапор (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Над Лиманом офіційно замайорів український прапор (фото)
Наразі в Лимані триває масштабна робота з розмінування
фото:Павло Кириленко

Мешканцям, які евакуювалися, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано

Українські захисники сьогодні, 4 жовтня, офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області.  Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський передав від військових до Донецької обласної військової адміністрації повноваження з налагодження подальшого життя у звільнених населених пунктах», – написав Кириленко.

Голова ОВА подякував захисникам, які очищають українські землі від ворога.

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Кириленко зазначив, що окупанти залишають по собі руїни, але знищені міста відбудують. Наразі у Лимані починають з налагодження логістики, завезення гуманітарної допомоги, видачі пенсій.

Кириленко наголосив, що мешканцям, які евакуювалися, повертатися до звільнених населених пунктів ще зарано.

Він пояснив це тим що зараз триває масштабна робота з розмінування, а попереду непроста зима, пережити яку буде вкрай важко.

Нагадаємо, після того, як українські військові повністю звільнили Лиман від російських окупантів, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що деокупація міста є підтвердженням того, що Україна здатна дати відсіч Росії. 

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Теги: окупанти Лиман полковник руїни звільнення робота Україна розмінування військові Донеччина прапор деокупація

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