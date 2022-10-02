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Зеленський заявив про повне звільнення Лимана (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський заявив про повне звільнення Лимана (відео)
Лиман повернувся під контроль України
фото з соцмереж

Президент подякував військовим, які звільнили місто Лиман на Донеччині

Українські захисники повністю звільнили Лиман на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Слава Україні!», – сказав Зеленський.

Президент також подякував військовим.

Раніше британська розвідка назвала відхід окупантів із Лимана політичною невдачею РФ.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка. 

1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор.

Теги: Лиман Донеччина війна ЗСУ Україна окупанти

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