Зеленський заявив про повне звільнення Лимана (відео)
Президент подякував військовим, які звільнили місто Лиман на Донеччині
Українські захисники повністю звільнили Лиман на Донеччині. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Слава Україні!», – сказав Зеленський.
Президент також подякував військовим.
Раніше британська розвідка назвала відхід окупантів із Лимана політичною невдачею РФ.
Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.
Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.
Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.
1 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області та підняли там український прапор.
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