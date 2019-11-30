Україна розпочне трансляцію телеканалу на окупований Донбас
Зараз іде процес створення такого телеканалу на базі UA|TV, який має бути запущений уже в лютому – Бородянський
У лютому 2020 року на окупованих частинах Донецької та Луганської областей Україна розпочне трансляцію телеканалу.
Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».
«Наше завдання – зробити так, щоб на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні, щоб ми почали вести з людьми, які живуть на цій території, діалог – в ефірі такого телеканалу. Насамперед із науковим середовищем. І наше завдання – донести правдиву інформацію. Мова буде і українська, і російська. Саме зараз іде процес створення такого телеканалу на базі UATV, який має бути запущений уже в лютому. Повторюю: його ефірне мовлення буде лише на тимчасово окупованих територіях», – повідомив Бородянський.
Комплексна робота з розвитку українського телерадіомовлення в Донецькій і Луганській областях, а також в 6 південних районах Херсонської області та на територію Криму триває.
Нагадаємо, уряд збільшив фінансування проєктів Українського культурного фонду.