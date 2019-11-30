Україна розпочне трансляцію телеканалу на окупований Донбас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз іде процес створення такого телеканалу на базі UA|TV, який має бути запущений уже в лютому – Бородянський

У лютому 2020 року на окупованих частинах Донецької та Луганської областей Україна розпочне трансляцію телеканалу.

Про це розповів міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю «Дзеркалу тижня».

«Наше завдання – зробити так, щоб на тимчасово окупованих територіях люди знали правду про те, що відбувається в Україні, щоб ми почали вести з людьми, які живуть на цій території, діалог – в ефірі такого телеканалу. Насамперед із науковим середовищем. І наше завдання – донести правдиву інформацію. Мова буде і українська, і російсь­ка. Саме зараз іде процес створення такого телеканалу на базі UATV, який має бути запущений уже в лютому. Повторюю: його ефірне мовлення буде лише на тимчасово окупованих територіях», – повідомив Бородянський.

Як повідомлялося, у 2018 році в рамках роботи міжвідомчої комісії при Міністерстві інформаційної політики оператор телекомунікацій «Телемережі України» побудував у Гірнику 190-метрову щоглу. Цей об’єкт розташовується якнайближче до Донецька, порівняно з іншими РТПС у Донецькій області. На сьогодні на РТПС Гірник встановлені два потужні цифрові передавачі DVB-T2, завдяки яким у метровому і дециметровому діапазонах здійснюється мовлення 12-ти українських телеканалів. Загалом упродовж 2018-2019 років Нацрада замовила Українському державному центру радіочастот прорахунок частотного ресурсу та видала дозволи на тимчасове мовлення з Гірника 12-м цифровим телеканалам, чотирьом телеканалам в аналогу та 20-м FM-радіостанціям.

Комплексна робота з розвитку українського телерадіомовлення в Донецькій і Луганській областях, а також в 6 південних районах Херсонської області та на територію Криму триває.

Нагадаємо, уряд збільшив фінансування проєктів Українського культурного фонду.