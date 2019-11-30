З’явилася нова інформація щодо закриття серіалу «Сімпсони»



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Композитор Денні Ельфман заявив, що серіал «Сімпсони» підходить до завершення

Продюсер серіалу «Сімпсони» Аль Жан спростував інформацію про закриття серіалу.

За його словами, творці вже працюють над новим сезоном шоу, пише Metro.

«Ми працюємо над 32 сезоном, який стартує в 2020 році, і у нас немає планів закривати серіал після цього», – повідомив Жан.

Раніше композитор Денні Ельфман заявив, що серіал «Сімпсони» підходить до завершення.

Вперше мультсеріал «Сімпсони» показали 19 квітня 1987 року в шоу Трейсі Ульмана.