У Росії біля житлових будинків розбився вертоліт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вертоліт повністю згорів, пілота знайшли за 30 метрів від вертольота

У Росії у Абрау-Дюрсо в Краснодарському краї неподалік житлових будинків впав вертоліт, в результаті чого загинув пілот.

Про це повідомляє ТАСС.

«Вертоліт впав за 100 м від житлових будинків, але руйнувань на землі немає. За даними очевидців, в повітрі пролунав хлопок, після чого він (вертоліт – ред.) впав в лісосмузі, вертоліт повністю згорів, пілота знайшли за 30 метрів від вертольота», – сказано у повідомленні.

Так, за версією слідства, 30 листопада, близько 9:30 за місцевим часом, біля селища Дюрсо впав вертоліт Robinson, який належав Центру винного туризму. На його борту був один пілот, він загинув. Вертоліт виконував політ з селища Дюрсо в Анапу.

Південна транспортна прокуратура організувала перевірку виконання законодавства про безпеку польотів.

Наразі, слідчі органи порушили кримінальну справу після аварії приватного вертольота.

«Слідчими органами порушено кримінальну справу за фактом падіння вертольота Robinson RA (бортовий номер 05795) в районі селища Дюрсо Новоросійського району Краснодарського краю за частиною 2 статті 263 КК РФ («Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть людини»)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Полтавській області поблизу с. Тарасенкове зазнав катастрофи вертоліт «Робінсон-44», внаслідок чого загинув колишній міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий.