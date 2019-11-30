Уряд збільшив фінансування проєктів Українського культурного фонду



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Раніше фінансування проєктів УКФ складало 250 млн грн, на 2020 рік це буде 500 млн грн

Фінансування Українського культурного фонду на 2020 рік збільшено вдвічі у порівнянні з 2019-м. Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю «Дзеркалу тижня».

«Уже на 2020 рік ми вдвічі збільшили фінансування УКФ — на проєкти, які не стосуються кіно. Раніше ця цифра була 250 мільйонів гривень, на 2020 рік це буде 500 мільйонів. Ми також збільшили можливість подання заявок. Раніше одна організація могла подавати одну заявку в УКФ протягом року. Зараз кількість таких заявок від об'єднань і творчих гравців збільшено аж до 30. А позитивну відповідь від Фонду можна отримати на п'ять проєктів, які може реалізувати одна установа. І це дуже потужно. УКФ реалізує політику, яку виробляє міністерство. Це досить незалежний орган. Які конкретно проєкти фінансувати, обирає Фонд», - пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше Бородянський роз'яснив указ Зеленського щодо стандартів новин. За його словами, у законопроекті про вимоги до новин в медіа планують ввести поняття небезпечної інформації, дезінформації та недостовірної інформації.