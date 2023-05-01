Україна вже виготовляє запчастини для західної військової техніки – Резніков

В Україні вже виготовляють деталі для американської самохідної артилерійської установки М109

Резніков зазначив, що запчастини, які виготовляє Україна, кращі за оригінал

Запчастини для західних зразків вже виготовляються й на українському ринку і деякі з них є кращими за оригінал. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналісту Андрію Цаплієнку в ефірі телемарафону.

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«У нас є три лінії обслуговування і ремонту (техніки – «Главком»). Дрібний простий ремонт поточний прямо на полі бою, де наші екіпажі навчені знають як це зробити. Наша задача – забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виготовляємо на українському ринку для західної техніки, наші підприємства, і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити деякі речі», – заявив Резніков.

Міністр розповів, що особисто тримав в руках одну з деталей для американської самохідної артилерійської установки М109, яку виготовили українські промисловці. За його словами, вона була кращою ніж оригінал.

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Очільник оборонного відомства додав, що друга лінія ремонту – більш складна, але її можливо робити на українських підприємствах не зовсім далеко від лінії фронту в тих містах, де є індустріальні можливості.

Крім того, українські техніки навчилися робити ремонт і середнього рівня складності. Проте Резніков зауважив, що для цього теж потрібні запчастини, креслення, постійно ведуться перемовини про дозволи, ліцензії тощо.

«Третій – складний ремонт, ми змушені відправляти за кордон. Для цього збудовано декілька хабів в країнах-партнерах. Наприклад, по Leopard ми підписали меморандум на останньому «Рамштайні» разом з міністром оборони Німеччини і Міністром оборони Польщі», – каже Резніков.

Мова йде про створення хабу в Польщі для ремонту танків Leopard 2.

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Раніше повідомлялося, що всередині контактної групи «Рамштайн» з'явилися розбіжності щодо передачі Україні озброєння на винищувачів.