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«Зброя – найкращий посередник»: Данілов відреагував на пропозиції переговорів з РФ

Софія Сидоренко
glavcom.ua
«Зброя – найкращий посередник»: Данілов відреагував на пропозиції переговорів з РФ
Олексій Данілов закликав дати достатньо зброї Україні
фото: dw.com

Олексій Данілов заявив, що ініціативи мирного врегулювання – це «проросійська миротворчість»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов закликав припинити саджати Україну за стіл переговорів, а краще дати більше зброї. Про це він написав у фейсбуці.

«Коли мета російського агресора залишається незмінною – знищення України, ініціативи мирного врегулювання, що звучать останнім часом, — це ніщо інше як проросійська миротворчість», – йдеться у повідомленні.

Олексій Данілов заявив, що Україну не потрібно садити за стіл перемовин, як пропонують у мирних ініціативах. На його думку, краще дати Україні достатньо зброї.

«Зброя – найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування», – написав секретар РНБО.

Нагадаємо, що очільник італійського міноборони Гвідо Крозетто заявив, що для зупинення війни необхідно спробувати посадити Україну і РФ за стіл переговорів з посередництвом Китаю.

Також Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що намагається знайти так звану третю альтернативу, яка б повернула мир в Україну. Він зазначив, що його мета – «створення шляху», який би посадив Україну та РФ за стіл переговорів. 

 

 

Теги: зброя Міноборони президент Олексій Данілов

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