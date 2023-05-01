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Усередині контактної групи «Рамштайн» з'явилися розбіжності. Politico назвало причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Усередині контактної групи «Рамштайн» з'явилися розбіжності. Politico назвало причину
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фото ілюстративне

Масова передача зброї Києву змусила країни-донори турбуватися про свої власні запаси

Останнім часом у контактній групі «Рамштайн» виник ряд розбіжностей, зокрема, з приводу того, чи слід та коли відправляти західні винищувачі в Україну, а також з приводу затримок з поставками деяких озброєнь – в першу чергу німецьких та іспанських танків. Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що масова передача зброї Києву змусила країни-донори турбуватися про свої власні запаси, і недавні зустрічі почали звертатися до питання про переоснащення союзниками по НАТО, а також про збереження переданої Україні зброї в довгостроковій перспективі.

«Ми вже багато зробили з точки зору допомоги, але зараз питання більше в стійкості», – сказав Еса Пулккінен, постійний секретар або заступник Міністерства оборони Фінляндії під час зустрічі минулого місяця.

Ще один європейський дипломат зазначив, що окрім підтримки України країнам необхідно посилювати власні запаси.

Раніше Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України.

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Теги: літак озброєння війна ЗСУ

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