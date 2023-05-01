Усередині контактної групи «Рамштайн» з'явилися розбіжності. Politico назвало причину

Масова передача зброї Києву змусила країни-донори турбуватися про свої власні запаси

Останнім часом у контактній групі «Рамштайн» виник ряд розбіжностей, зокрема, з приводу того, чи слід та коли відправляти західні винищувачі в Україну, а також з приводу затримок з поставками деяких озброєнь – в першу чергу німецьких та іспанських танків. Про це повідомляє Politico.

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Зазначається, що масова передача зброї Києву змусила країни-донори турбуватися про свої власні запаси, і недавні зустрічі почали звертатися до питання про переоснащення союзниками по НАТО, а також про збереження переданої Україні зброї в довгостроковій перспективі.

«Ми вже багато зробили з точки зору допомоги, але зараз питання більше в стійкості», – сказав Еса Пулккінен, постійний секретар або заступник Міністерства оборони Фінляндії під час зустрічі минулого місяця.

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Ще один європейський дипломат зазначив, що окрім підтримки України країнам необхідно посилювати власні запаси.

Раніше Резніков пояснив, чому партнери зволікають із рішенням про літаки для України.