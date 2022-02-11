Україна візьме участь у місії НАТО в Іраку

Починаючи з 1992 року Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій

Український контингент виконуватиме завдання, не пов'язані з військовою складовою

Україна має намір скерувати контингент для виконання завдань у Республіці Ірак. Про це повідомив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов зазначив, що доповідь із цього питання мав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми розглянули питання про направлення національного персоналу для участі України в місії НАТО в Республіці Ірак. Ми відправимо туди невеликий контингент для виконання завдань, не пов’язаних з військовою компонентою», – сказав секретар Ради нацбезпеки.

Додамо, що торік уряд повідомляв, що Україна має намір долучитися до участі в місії НАТО в Іраку та операції НАТО «Морський охоронець».

На сайті Місії України при НАТО йшлося, що Україна – одна з держав-партнерів НАТО, яка брала участь в усіх основних операціях та місіях Альянсу.

«Північноатлантична рада затвердила рішення стосовно приєднання України до Місії НАТО в Іраку в якості потенційного операційного партнера у лютому 2019 року. Триває робота щодо нормативно-правового врегулювання направлення національного персоналу до складу місії НАТО в Іраку», – йдеться у повідомленні.

Тим часом генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.