Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО

«Ми закликаємо Росію до деескалації та діалогу, щоб знайти мирне рішення», – зазначив генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив нарощування російських військ навколо України у телефонній розмові із президентом Володимиром Зеленським та висловив підтримку Києву. Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.

«Обговорив із президентом Володимиром Зеленським нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї. НАТО продовжить політичну та практичну підтримку нашого партнера, якого ми високо цінуємо. Ми закликаємо Росію до деескалації та діалогу, щоб знайти мирне рішення», – йдеться у повідомленні Столтенберга.

До слова, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон.

Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.