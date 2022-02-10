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    Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО

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    Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорив нарощування російських військ навколо України&nbsp; - Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО
    Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг обговорив нарощування російських військ навколо України 
    фото: ЕРА

    «Ми закликаємо Росію до деескалації та діалогу, щоб знайти мирне рішення», – зазначив генсек НАТО

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив нарощування російських військ навколо України у телефонній розмові із президентом Володимиром Зеленським та висловив підтримку Києву. Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.

    «Обговорив із президентом Володимиром Зеленським нарощування військових сил Росії в Україні та навколо неї. НАТО продовжить політичну та практичну підтримку нашого партнера, якого ми високо цінуємо. Ми закликаємо Росію до деескалації та діалогу, щоб знайти мирне рішення», – йдеться у повідомленні Столтенберга.

    До слова, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон.

    Нагадаємо, Військово-морські сили України відреагували на рішення Росії щодо блокування частини акваторії Азово-Чорноморського регіону нібито на тлі «навчань». ВМС заявляє, що вони готові до будь-яких провокацій з боку РФ.

    Як відомо, Росія «прибережними попередженнями» оголосила великі райони Азовського та Чорного морів небезпечними та закрила їх на період з 13 по 19 лютого нібито в зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.

    Після чого МЗС України висловив рішучий протест Росії, заявивши, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

    Цього тижня стало відомо, що Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів. Також нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

    10 лютого Росія та Білорусь оголосили про старт спільних військових навчань.

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    Теги: Росія НАТО агресія Володимир Зеленський Україна Єнс Столтенберг президент
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