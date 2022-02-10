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    Зеленський обговорив з Дудою співпрацю в тристоронньому союзі з Британією

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    Президент України провів телефонну розмову з президентом Польщі - Зеленський обговорив з Дудою співпрацю в тристоронньому союзі з Британією
    Президент України провів телефонну розмову з президентом Польщі
    фото: president.gov.ua

    Сторони обговорили подальшу співпрацю в рамках нового формату Україна – Польща – Велика Британія

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із лідером Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє пресслужба президента.

    Сторони обговорили подальшу співпрацю в рамках нового формату Україна – Польща – Велика Британія та приділили увагу реалізації курсу на вступ України до ЄС та НАТО.

    Зазначається, що Зеленський подякував Дуді за підтримку з боку Польщі щодо зміцнення обороноздатності ЗСУ. Український лідер відзначив важливу роль польського головування в ОБСЄ для мирного врегулювання війни на Донбасі та регіональної безпеки в Європі.

    Співрозмовники також приділили увагу шляхам реалізації основних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави – курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО.

    Лідери України й Польщі позитивно відзначили досягнення домовленостей щодо дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

    До слова, 21 січня переговори Дуди і Зеленського тривали до ночі. Нагадаємо, 20 січня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі.

    Попередня зустріч Зеленського і Дуди пройшла 20 грудня 2021 року на заході України у селі Гута. Тоді вона відбулася у форматі Люблінського трикутника – за участю президента Литви Гітанаса Науседи.

    Теги: ЄС ОБСЄ Польща НАТО Велика Британія Анджей Дуда Володимир Зеленський
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    Зеленський обговорив з Дудою співпрацю в тристоронньому союзі з Британією