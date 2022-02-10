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    Джонсон записав у штаб-квартирі НАТО відео на підтримку України

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    Борис Джонсон&nbsp;наголосив, що стягування російських військових до кордонів України є найбільшою загрозою з часу завершення холодної війни - Джонсон записав у штаб-квартирі НАТО відео на підтримку України
    Борис Джонсон наголосив, що стягування російських військових до кордонів України є найбільшою загрозою з часу завершення холодної війни
    скріншот з відео

    Прем'єр Британії наголосив, що Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету

    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео на підтримку України під час візиту в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі

    «Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз», – заявив Джонсон у відео, яке опубліковане в Twitter

    Він наголосив, що стягування російських військових до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення холодної війни.

    Джонсон зазначив, що у штаб-квартирі НАТО обговорює з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, що можна разом зробити, аби Захід протистояв цій загрозі, і чим допомогти Україні.

    Зокрема, обговорюються жорсткі санкції проти РФ.

    Як відомо, цього тижня елітний спецназ із Великої Британії вирушив в Україну.

    Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

    Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

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    Теги: дипломатія НАТО агресія політика Велика Британія Україна Борис Джонсон
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    Джонсон записав у штаб-квартирі НАТО відео на підтримку України