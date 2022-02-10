Джонсон записав у штаб-квартирі НАТО відео на підтримку України

Борис Джонсон наголосив, що стягування російських військових до кордонів України є найбільшою загрозою з часу завершення холодної війни

Прем'єр Британії наголосив, що Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео на підтримку України під час візиту в штаб-квартиру НАТО у Брюсселі

«Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз», – заявив Джонсон у відео, яке опубліковане в Twitter

Він наголосив, що стягування російських військових до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення холодної війни.

Ukraine asks for nothing except for peace and sovereignty, able to choose its own destiny and seek its own alliances like any other independent state.



Britain has always stood for these principles and we will not flinch now. pic.twitter.com/QB6mDcmNec — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 10, 2022

Джонсон зазначив, що у штаб-квартирі НАТО обговорює з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, що можна разом зробити, аби Захід протистояв цій загрозі, і чим допомогти Україні.

Зокрема, обговорюються жорсткі санкції проти РФ.

Як відомо, цього тижня елітний спецназ із Великої Британії вирушив в Україну.

Нагадаємо, на Яворівському полігоні у Львівській області тривають бойові стрільби. Українські військові випробовують британську протитанкову систему Nlaw, яка вже є на озброєнні Збройних сил.

Зазначимо, що британський прем'єр Борис Джонсон не виключає, що вторгнення Росії до України може початися з наступу на Київ. Очільник британського уряду додав, що ситуація «досить похмура», але війна не є неминучою. Велика Британія очолює створення пакета економічних санкцій проти Росії та постачає Україні оборонну зброю.

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