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    Події в Україні

    Українці зможуть безкоштовно вивчити рідну мову: як зареєструватися на курс

    Для майбутніх учнів фахівці підготували поради, які допоможуть перейти на українську в щоденному спілкуванні - Українці зможуть безкоштовно вивчити рідну мову: як зареєструватися на курс
    Для майбутніх учнів фахівці підготували поради, які допоможуть перейти на українську в щоденному спілкуванні
    фото з відкритих джерел

    Курс з вивчення української мови «Єдині» триватиме 28 днів

    Вже з 25 квітня в Україні стартує безоплатний курс з вивчення державної мови «Єдині». Як йдеться на Facebook-сторінці «Переходь на українську», протягом 28 днів громадяни, які опановують українську мову та потребують практики, зможуть щодня по одній годині вдосконалювати її з однодумцями.

    Учасники щодня отримуватимуть завдання та навчальні матеріали, які допоможуть подолати мовний бар’єр, візьмуть участь у вебінарах та розмовних клубах у своєму місті.

    Курси будуть корисні тим, хто:

    • хоче говорити українською, але досі не зміг наважитися;
    • шукає однодумців для впевненого переходу на рідну мову;
    • бажає говорити зі своїми дітьми українською мовою;
    • працює у сфері послуг тощо, де важливо знати українську мову.

    Для майбутніх учнів фахівці підготували поради, які допоможуть перейти на українську в щоденному спілкуванні. Також вони опанують техніки, які допомагають запам’ятовувати складні слова і словосполучення, наголоси в українській мові. Крім цього, на курсах будуть вправи для розвитку мовлення.

    Тип навчання – змішаний, тобто громадяни зможуть поєднувати онлайн-уроки й живі зустрічі.

    Як взяти участь?

    Щоб розпочати вивчати українську, потрібно залишити свої контакти у гугл-формі: forms.gle/aWge5TX9fHy74T577
    і приєднатись до Facebook-групи: bit.ly/2TMBPY8

    Нагадаємо, у Польщі священник під час служби заспівав «Калину» та запалив публіку.

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    Теги: росія окупанти війна українці навчання Україна окупація #stoprussia
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    Українці зможуть безкоштовно вивчити рідну мову: як зареєструватися на курс