Українці зможуть безкоштовно вивчити рідну мову: як зареєструватися на курс
Курс з вивчення української мови «Єдині» триватиме 28 днів
Вже з 25 квітня в Україні стартує безоплатний курс з вивчення державної мови «Єдині». Як йдеться на Facebook-сторінці «Переходь на українську», протягом 28 днів громадяни, які опановують українську мову та потребують практики, зможуть щодня по одній годині вдосконалювати її з однодумцями.
Учасники щодня отримуватимуть завдання та навчальні матеріали, які допоможуть подолати мовний бар’єр, візьмуть участь у вебінарах та розмовних клубах у своєму місті.
Курси будуть корисні тим, хто:
- хоче говорити українською, але досі не зміг наважитися;
- шукає однодумців для впевненого переходу на рідну мову;
- бажає говорити зі своїми дітьми українською мовою;
- працює у сфері послуг тощо, де важливо знати українську мову.
Для майбутніх учнів фахівці підготували поради, які допоможуть перейти на українську в щоденному спілкуванні. Також вони опанують техніки, які допомагають запам’ятовувати складні слова і словосполучення, наголоси в українській мові. Крім цього, на курсах будуть вправи для розвитку мовлення.
Тип навчання – змішаний, тобто громадяни зможуть поєднувати онлайн-уроки й живі зустрічі.
Як взяти участь?
Щоб розпочати вивчати українську, потрібно залишити свої контакти у гугл-формі: forms.gle/aWge5TX9fHy74T577
і приєднатись до Facebook-групи: bit.ly/2TMBPY8
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