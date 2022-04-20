Українці зможуть безкоштовно вивчити рідну мову: як зареєструватися на курс

Для майбутніх учнів фахівці підготували поради, які допоможуть перейти на українську в щоденному спілкуванні

Курс з вивчення української мови «Єдині» триватиме 28 днів

Вже з 25 квітня в Україні стартує безоплатний курс з вивчення державної мови «Єдині». Як йдеться на Facebook-сторінці «Переходь на українську», протягом 28 днів громадяни, які опановують українську мову та потребують практики, зможуть щодня по одній годині вдосконалювати її з однодумцями.

Учасники щодня отримуватимуть завдання та навчальні матеріали, які допоможуть подолати мовний бар’єр, візьмуть участь у вебінарах та розмовних клубах у своєму місті.

Курси будуть корисні тим, хто:

хоче говорити українською, але досі не зміг наважитися;

шукає однодумців для впевненого переходу на рідну мову;

бажає говорити зі своїми дітьми українською мовою;

працює у сфері послуг тощо, де важливо знати українську мову.

Для майбутніх учнів фахівці підготували поради, які допоможуть перейти на українську в щоденному спілкуванні. Також вони опанують техніки, які допомагають запам’ятовувати складні слова і словосполучення, наголоси в українській мові. Крім цього, на курсах будуть вправи для розвитку мовлення.

Тип навчання – змішаний, тобто громадяни зможуть поєднувати онлайн-уроки й живі зустрічі.

Як взяти участь?

Щоб розпочати вивчати українську, потрібно залишити свої контакти у гугл-формі: forms.gle/aWge5TX9fHy74T577

і приєднатись до Facebook-групи: bit.ly/2TMBPY8

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